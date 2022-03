Un uomo armato ha ucciso 5 persone a Tel Aviv

TEL AVIV - Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi registrati in Israele nell'ultima settimana. L'aggressione in un sobborgo ultraortodosso a nord-est di Tel Aviv. L'assalitore ė stato ucciso. Il premier Naftali Bennet ha convocato una riunione straordinaria di sicurezza sulla situazione in atto nel Paese. Alla riunione partecipano il capo della polizia, il ministro della Pubblica Sicurezza, il capo di stato maggiore dell'esercito e il direttore dello Shin Bet (il servizio di intelligence interna).Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato l'attentato terroristico. "L'uccisione di civili palestinesi e israeliani non fa che aggravare ulteriormente la situazione mentre tutti ci sforziamo di raggiungere la stabilità", ha affermato Abu Mazen in una nota. Allo stesso modo, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha condannato il gesto, dicendo: “Questa violenza è inaccettabile”.Messaggi di tripudio sono stati invece pubblicati a Gaza da Hamas e dalla Jihad islamica dopo aver appreso dell'attacco.