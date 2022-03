Vaccini anti Covid: Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni

BARI -La Puglia resta sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 50,8%, 15,3 punti sopra la media nazionale che invece è del 35,5%.Il 44% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 74% (+4% della media nazionale).In Puglia, inoltre, i vaccinati over 50 sono 1.673.540, su un totale di 1.788.776 pari al 94%.Nel complesso, sino ad oggi sono stati somministrati 2 milioni e 998.344 vaccini, di cui 1 milione e 120.854 prime dosi, 1 milione e 78.632 seconde e 798.687 terze dosi. Con l’avvio della somministrazione del vaccino Novavax, in aggiunta agli altri già in uso, la campagna vaccinale della ASL Bari potrà avvicinare alla vaccinazione anche le fasce residue di cittadini indecisi o esitanti.Grazie ai circa 10mila vaccini somministrati nell’ultima settimana, la copertura dei residenti dai 5 anni è salita al 92% (94% over 12) in tutta la provincia sia per la prima dose sia con ciclo completo.La protezione “booster” si consolida tra gli over 12, i quali possono accedere alla terza dose dopo almeno quattro mesi dal completamento del ciclo primario. L’88% dei residenti di Bari e provincia ha ricevuto le tre dosi anti-Covid, con un’adesione più alta tra gli over 50 (95%) rispetto agli under 50 (80%).L’impegno continua, in particolare, su due platee di cittadini: i più piccoli e i più fragili. Alla fascia tra 5 e 11 anni sono state destinate sinora quasi 80mila somministrazioni (43.881 prime dosi e 36.044 seconde), mentre la fascia di soggetti immunocompromessi ha appena cominciato a ricevere la quarta dose anti-Covid.I primi pazienti in emodialisi e dialisi peritoneale sono stati vaccinati il 1° marzo scorso nel centro vaccinale dell’Ospedale “Di Venere” di Bari. L’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi ha calendarizzato le successive sedute dedicate, ciascuna con una dozzina di pazienti, nei giorni 3, 4, 7, 8, 9 e 11 marzo per un totale di circa 70 vaccinazioni.A Putignano, nell’hub di San Michele in Monte Laureto, la campagna per la quarta dose è partita ieri, 3 marzo, con i primi 30 pazienti e proseguirà lunedì 7 marzo con il successivo gruppo. Continuerà così nei giorni di giovedì e lunedì sino a completamento dei circa 200 pazienti. All’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Putignano, che sta coordinando le attività vaccinali in quest’area, fanno riferimento anche gli utenti dei Centri dialisi di Monopoli, Conversano e Gioia del Colle.Sedute vaccinali per pazienti dializzati, inoltre, sono state organizzate nell’Ospedale di Monopoli il 3 e 7 marzo. Quarta dose per pazienti fragili, infine, anche nell’Ospedale di Altamura, dove saranno organizzate sedute dedicate la prossima settimana.Nella Asl Bt sono state somministrate 858.185 dosi di vaccino: 325.405 prime dosi, 312.745 seconde dosi, 220.033 terze dosi. In termini percentuali l’89 per cento della popolazione dai 5 anni in su ha fatto la prima dose, l’86 per cento ha fatto la seconda dose mentre il 61 per cento ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose.Nella Asl di Brindisi, secondo l'ultimo report dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di prevenzione, sono state somministrate finora 918.451 dosi di vaccino, di cui 341.607 prime dosi, 329.015 seconde dosi e 247.829 terze dosi. Mediamente, sono state somministrate 2.256,6 dosi per giornata di vaccinazione. Sono stati vaccinati 318.321 residenti con il ciclo completo (copertura vaccinale: 86,3%), 334.459 con almeno una dose (90,7%) e 235.066 vaccinati con terza dose (67,9%). I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 12.844, con una copertura del 56,3%.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.354.574 dosi di cui 7.039 nell'ultima settimana.Sono 293.423 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 10.639 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose: il 21,7% nella fascia 12-19 anni; il 31,3% nella fascia 20-29 anni; il 30,8% nella fascia 30-39; il 33,4% nella fascia 40-49; il 45,2% nella fascia 50-59; il 50,3% nella fascia 60-69; il 52,9% nella fascia 70-79; il 58,9% nella fascia over 80 per un totale di 340.392 terze dosi.Partita lo scorso 2 marzo la somministrazione del nuovo vaccino Novavax, ad oggi sono state somministrate 66 dosi.Sono 1.769.340 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 648.560 prime dosi, 632.047 seconde dosi, 21.336 monodose, 467.397 terze dosi.Ha ricevuto la terza dose: il 49% nella fascia 12-19, il 51% nella fascia 20-29, il 53% nella fascia 30-39, il 60% nella fascia 40-49, il 63% nella fascia 50-59, il 73% nella fascia 60-69, il 78% nella fascia 70-79, il 77% nella fascia 80-89, il 56% degli over 90.È in corso la somministrazione della quarta dose per i pazienti con estrema fragilità. I pazienti destinatari della vaccinazione vengono contattati direttamente dai centri/reparti di cura (nella foto la seduta vaccinale dei Pazienti Oncologici in cura presso il Reparto di Oncologia del Vito Fazzi di Lecce, vaccinati nel Punto Ospedaliero Dea).È incominciata ieri la somministrazione del vaccino Novavax per gli over 18. Primo hub coinvolto la Caserma Zappalà di Lecce dove ieri 50 persone hanno chiesto di ricevere il nuovo vaccino.Di seguito le sedute Novavax in programma:• Caserma “S. Zappalà” Viale Grassi a Lecce: sabato 5 marzo dalle ore 08:30 alle ore 13:30.• Gallipoli Via Torino “Istituto Quinto Ennio”: sabato 5 marzo dalle ore 08:30 alle ore 13:30.• Gagliano del Capo in Via San Vincenzo “ex Ospedale”: sabato 5 marzo dalle ore 08:30 alle ore 13:30.• Maglie Piazza Aldo Moro con ambulatorio medico mobile: domenica 13 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:30.6467 le vaccinazioni effettuate in ASL Lecce nell'ultima settimana tra Punti vaccinali di popolazione, centri sanitari, Farmacie e Medici di Medicina generale.Nel mese di febbraio 2022 in ASL Taranto sono stati somministrati 46.187 dosi di vaccino, di cui 7.395 pediatriche. Le prime dosi sono state 3.443, le seconde dosi 15.880 e le terze dosi 26.864. Oltre la metà dei vaccini (25.995) sono stati somministrati presso gli hub vaccinali: 6.921 all’Arsenale della Marina, 3.800 alla Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare, 285 al Centro Commerciale Porte dello Ionio, 2.537 all’hub di Ginosa, 3.144 a Grottaglie, 3.731 a Manduria, 1.986 a Martina Franca e 3.591 a Massafra. Le dosi somministrate presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sono state 8.964, mentre presso le farmacie sono stati somministrati 8.964 vaccini. 793 dosi sono state somministrate a domicilio. Le restanti 559 sono state distribuite presso ospedali, distretti sociosanitari, poliambulatori e altre strutture.Nell’Asl di Taranto, ad oggi, sono state somministrate 1.284.178 dosi di vaccino, secondo quanto riportato dal report del dipartimento di prevenzione.