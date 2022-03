Zelensky: "Armi servono per libertà dell'Europa, non solo dell'Ucraina"

(Agenzia Vista) Kiev, 27 marzo 2022 - "Qual è il prezzo della di questa sicurezza? Questo è molto chiaro. Questi sono aerei per l'Ucraina, Questi sono carri armati per il nostro Stato. Questa è una difesa missilistica, questo è quello che hanno i nostri partner. Questo è ciò che è coperto dalla polvere nei loro depositi. Dopo tutto questo è non solo per la libertà dell'Ucraina, ma dell'intera Europa", così Zelensky nel corso di un video postato sui social. /