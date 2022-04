A "Chi l'ha visto?" parla l'ex fidanzato di Andreea

ROMA - "Non so cosa le sia successo e ho paura di saperlo”, dice a “Chi l'ha visto?” l'ex fidanzato di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno scomparsa dalla provincia di Ancona. Le donne ritrovate nel Po e nel fiume Tiepido, invece, non hanno ancora un nome, ma la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 13 aprile alle 21.20 su Rai 3, proverà a risalire alla loro identità con l'aiuto dei telespettatori.

E, poi, nuovi documenti sul caso di Carlo La Duca, del cui omicidio sono accusati la moglie Luana e il suo migliore amico Piero. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.