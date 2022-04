A Noicàttaro Francesco Renga in concerto per l’Estate Nojana

NOICATTARO - Sarà Francesco Renga, uno degli ospiti della programmazione dell’Estate Nojana 2022. Lo stesso cantante ha annunciato le date del suo tour estivo in un post su Facebook.

L’amministrazione comunale, infatti, con deliberazione di Giunta del 22 aprile, ha approvato la scelta dell’artista di rilevanza nazionale nell’ambito dell’organizzazione di eventi musicali, culturali, sociali e sportivi che promuovano e favoriscano lo sviluppo del territorio.

Il concerto a Noicàttaro è previsto per sabato 23 luglio in piazza Dossetti e si svolgerà con ingresso gratuito nel rispetto delle normative, regolamenti e ordinanze che saranno in vigore.

“Noicàttaro, da qualche anno, ospita artisti di rilevanza nazionale che esaltano ancor più le peculiarità e le bellezze della Puglia. Ecco perché nomi di questo calibro rappresentano per il nostro territorio una grande opportunità”, ha dichiarato il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.

“Abbiamo cominciato la programmazione dell’Estate Nojana puntando su artisti di grande calibro che possano attrarre sul territorio un pubblico eterogeneo che provenga anche dai comuni limitrofi e dalla provincia. Noicàttaro può affermarsi sempre meglio nel panorama delle proposte per la stagione estiva di una terra turistica come la nostra regione”, dichiara l’assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.