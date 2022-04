“Bike to Art”: pubblicato l’elenco delle prime strutture accreditate

BARI - Nell’ambito dell’iniziativa “Bike to Art”, il programma di incentivazione all’uso della bicicletta lanciato nell’ambito del progetto MUVT IN BICI, che permetterà agli utenti registrati alla piattaforma Pin Bike di guadagnare voucher elettronici da spendere nei cinema, teatri, musei e nel corso di eventi culturali che si terranno sul territorio cittadino, sono 4 le realtà culturali accreditate a seguito della chiusura della prima finestra temporale prevista dalla misura.





Si tratta di:





· Fondazione SAT per Maggio dell’infanzia;





· Cinema Galleria srl;





· Teatri di Bari (soc. Coop, Teatro Kismet);





· Consorzio Idria scrl (Museo Civico).





Gli utenti di MUVT IN BICI, quindi, riceveranno un messaggio tramite l’app con le informazioni relative alla partenza del conteggio dei chilometri legati al programma Bike to art. Al raggiungimento delle soglie chilometriche saranno quindi rilasciati i voucher che potranno essere spesi presso le suindicate strutture accreditate.

Ricordiamo invece che per gli esercenti è sempre possibile inviare la propria adesione all’iniziativa, compilando e inviando i moduli indicati nell’avviso presenti a questo link.

L’iniziativa consentirà a coloro i quali avranno raggiunto le soglie chilometriche previste dall’avviso, il rilascio di voucher che potranno essere spesi presso cinema, teatri e musei o in occasione di eventi culturali accreditati che avranno aderito all’iniziativa e si saranno registrati sulla piattaforma Pin Bike. Potranno aderire alla manifestazione di interesse tutti gli esercenti di cinema, teatri e musei interessati e gli organizzatori - in qualsiasi forma giuridica costituiti - di pubblici spettacoli, eventi e manifestazioni culturali a carattere temporaneo in programma nella città di Bari.