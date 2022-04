Corpo ritrovato in auto vicino stadio Maradona

NAPOLI - Il corpo del giovane è stato trovato nella tarda serata di ieri dai carabinieri, non lontano dallo stadio Diego Armando Maradona, in zona Fuorigrotta.In piazza Gabriele D'Annunzio, presso lo stadio, lato Curva B, i militari della Compagna di Bagnoli hanno trovato l'uomo all'interno della sua Fiat 500 già privo di vita. La vittima aveva precedenti per droga.Secondo quanto risulta dai primi rilievi la vittima sarebbe stata bersagliata da diversi colpi di pistola.