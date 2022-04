Tutto il comfort per lavorare bene in ufficio

In un ufficio progettato e realizzato su misura per le esigenze delle persone, gli elementi di arredo come le sedute non sono scelti in modo casuale

Per riuscire a lavorare bene in ufficio è molto importante non trascurare mai la necessità di arredare gli spazi con un occhio di riguardo nei confronti dell’ergonomia e della comodità, soprattutto tra scrivanie e sedute.

Il comfort è l’alleato della produttività in ufficio

Anche se spesso non ci si sofferma a ragionare con la dovuta accortezza su questi aspetti, è innegabile che la scelta degli elementi di arredo contribuisca a supportare i propri collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane. Delle poltrone da ufficio molto comode creano ad esempio le condizioni ideali affinché non si manifestino tutti quei problemi di salute che sono determinati dal fatto di assumere una postura scorretta durante lo svolgimento delle proprie mansioni. In effetti, le malattie professionali sono responsabili di tutta una serie di ricadute negative sulla società nel complesso, a partire dall’assenza dei dipendenti, passando per gli oneri sociali e, ancora, con una ridotta qualità di vita del lavoratore e della sua famiglia. Al termine di questo circolo vizioso, poi, la conseguenza diretta per l’azienda è che la persona non sarà incentivata a dare il meglio durante il suo lavoro, non trovandosi in una condizione di comfort mentre dovrebbe svolgerlo. Percepire l’ambiente di lavoro come un luogo piacevole nel quale si trascorrono parecchie ore della giornata, magari in compagnia di colleghi con i quali si riescono a raggiungere degli obiettivi ambiziosi, è di fondamentale importanza per non far calare mai la produttività in azienda. Un altro aspetto da tenere ben presente, quando si acquista l’arredo per l’azienda, è anche tutta la normativa che si applica su scrivanie e sedute in termini di tutela della salute del lavoratore. Essere inadempienti in questo senso, significa esporre la propria azienda al rischio di ricevere delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme vigenti.

Non solo sedute: l’importanza di coordinare le scrivanie

Se la seduta – sia essa una poltrona di design o comune – è di per sé centrale nell’assicurare un buon supporto alla schiena di chi trascorre parecchie ore di fronte ad un computer, anche la scrivania gioca un ruolo fondamentale per evitare che le persone assumano delle posture scorrette. Il piano di lavoro non deve essere né troppo alto né troppo basso e, ancora, non deve nemmeno causare l’indesiderato fenomeno delle braccia piegate in modo innaturale. Anche i polsi, dal canto loro, non devono essere appoggiati in modo tale da poter causare – nel tempo – l’insorgenza del fastidioso fenomeno del tunnel carpale. Alla luce di tutte queste considerazioni, quindi, è molto importante ricordarsi di scegliere sempre con la giusta accuratezza la scrivania da abbinare alla seduta: in caso contrario, il mal di schiena o altre patologie professionali potrebbero essere facilmente in agguato.

L’arredamento di qualità fa la differenza

Posto che lo spazio operativo dell’ufficio deve essere sempre organizzato tenendo conto dell’esigenza di creare un buon rapporto tra aree occupate da mobilia e quelle per consentire il movimento agevole delle persone, anche l’arredamento gioca un ruolo fondamentale per supportare al meglio il lavoro. Predisporre l’ufficio con scrivanie e scaffalature di buona qualità significa dare valore aggiunto all’ambiente di lavoro, creando le condizioni perché le persone si possano sentire a proprio agio durante il tempo trascorso a svolgere le mansioni. Degli elementi di arredo contraddistinti da un buon livello qualitativo, inoltre, contribuiscono a creare un’immagine moderna e di qualità della propria azienda. Del resto, un ambiente operativo un po’ démodé, dalle linee che sembrano ormai superate dal tempo e dagli eventi, non riesce ad essere accogliente al punto giusto. Un arredamento di buona qualità assicura anche una buona durata nel tempo: e ciò è un altro aspetto che non andrebbe mai trascurato, quando si decide di acquistare tutti i mobili da utilizzare per il lavoro in ufficio.