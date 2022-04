Al S.Nicola torna il trenino per il Bari promosso n.1 in B

(via Ssc Bari fb)





Il trasferimento fisico verso questo settore si trasforma nel parallelismo con quel Galletto che, già come oggi in B, approdò nella seconda metà degli anni '90 in Serie A. Un rito propriziatorio per un Bari che, a distanza di una settimana, alla luce dei giochi ancora aperti nei Gironi A e B della Serie C 2021-22, resta la prima squadra che accede direttamente alla cadetteria.





Accompagnata dal punto interrogativo, la risposta a questa domanda arriverà alla Serie B 2022-2023. Essa è stata ripetutamente osannata dalla tifoseria biancorossa nell'incontro con l'Avelino, per il ritorno delle gare del Bari al sabato pomeriggio.

E' il 41' di Bari-Avellino quando, poco dopo l'1-0 siglato da Maita, gli undici biancorossi interrompono l'esultanza in piedi per stendersi sulla zona d'erba a ridosso della Tribuna Est. I 20.000 spettatori presenti al San Nicola restano per un attimo interdetti da questo cambio di posizione che culminerà con l'inscenamento del trenino con destinazione la vicina Curva Nord.