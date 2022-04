Oggi e domani a Lecce la prima 'South Edition' del BioInItaly Investment Forum

BARI - La Regione Puglia porta per la prima volta al Sud, a Lecce nel Castello Carlo V, il “BioInItaly Investment Forum”, evento di riferimento per l’innovazione nel campo delle biotecnologie e della bioeconomia circolare.Il Forum, nella sua nuova versione “South Edition”, è organizzato da Federchimica Assobiotec, Cluster Nazionale della Bioeconomia circolare Spring e Intesa Sanpaolo Innovation Center, in collaborazione con Regione Puglia, Puglia Sviluppo e con il supporto di ITA, Invest in Italy, LGCA e Bioeconomy Ventures.Nella sessione di oggi, 11 aprile (ore 14,30-19,00), si approfondiranno l’evoluzione della bioeconomia in Italia e le tendenze e le opportunità che le biotecnologie possono offrire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile voluti dalle politiche europee e nazionali.La sessione di domani, 12 aprile (ore 8,30-12,30), moderata da Bill Barber, investitore e coach di Intesa Sanpaolo Innovation Center, sarà dedicata al tema dei finanziamenti e degli investimenti in innovazione con la partecipazione di Puglia Sviluppo, ITA e con lo European Circular Bioeconomy Fund, che presenterà alcune case history di successo.Chiuderà la manifestazione, l’Arena Investment Meeting con la presentazione di sei startup che hanno ideato concrete soluzioni per uno sviluppo e una crescita sostenibile del Paese.È possibile, fino ad esaurimento posti, partecipare in presenza all’evento scrivendo a: eventi.assobiotec@federchimica.it e indicando proprio nome, cognome e giorno di presenza.L’evento può essere seguito anche in streaming attraverso i seguenti link:per il giorno 11/4/2022:per il giorno 12/4/2022: