Barletta: sparatoria in un bar, morto il titolare

Il 43enne lascia la moglie e due figlie, una delle quali molto piccola. Sua moglie, arrivata al bar dopo aver saputo dell'omicidio, è stata colta da un malore.



Tra le prime ipotesi, quella di una tentata rapina finita male. Inutili i soccorsi.

BARLETTA - Un uomo di circa 40 anni, Giuseppe Tupputi, è stato ucciso all'interno del suo locale nella periferia di Barletta, quartiere Borgovila. Il locale è il ‘Morrison revolution’, in via Rionero.Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di pistola.Dopo l'omicidio, l'assassino è fuggito a piedi e sarebbe stato ripreso dalle telecamere sistemate fuori dal locale.Tupputi abitava a poche decine di metri dal bar, era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Dopo la tragedia, all'esterno del "Morrison's revolution" si è radunata molta gente sconcertata per l'accaduto. "Qui vengono solo brave persone, non ce lo saremmo mai aspettato", affermano.