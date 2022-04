Basket: l'Happy Casa Brindisi sfida il Varese

(via Happy Casa Brindisi fb)





Nell’Happy Casa il tecnico Frank Vitucci dovrà rinunciare ad Alessandro Gentile e a Wes Clark infortunati. Potrà contare su Nathan Adrian Harrison Damon D’Angelo, Riccardo Visconti Raphael Gaspardo, Lucio Redivo Maxime De Zeeuw, Mattia Udom e Nick Perkins. Nel Varese l’allenatore Johan Roijakkers utilizzerà Anthony Beane Tomas Woldetensae, Paulius Sorokas Sander Vene, Justin Reyes Matteo Librizzi, Nicolò Virginio Giancarlo Ferrero e Guglielmo Caruso.

Nella venticinquesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 17 al “Pala Pentassuglia” il Varese. Per i pugliesi sarà una partita insidiosa. I lombardi cercheranno di vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. La squadra brindisina dovrà ottenere un successo per restare in corsa per i play off scudetto.