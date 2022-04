La Bari e il mondo del 1991 raccontati dal giornalista Massimiliano Ancona

Tra le ultime novità editoriali pubblicate dalla Wip edizioni segnaliamo il libro

(pp 240, 2022, € 15) scritto da Massimiliano Ancona. Nel suo stile giornalistico e al tempo stesso storico, che ha caratterizzato anche le sue precedenti pubblicazioni, Ancona passa in rassegna i principali avvenimenti che hanno scandito il 1991 vissuto a Bari. Un anno, quello che vide attore principale il capoluogo di regione pugliese, vissuto come se ci si trovasse sulle montagne russe in un condensato di avvenimenti che segnarono la vita di ogni barese dell’epoca.

Caput mundi. Con questo latinismo potremmo sintetizzare il 1991 vissuto dalla città di Bari che catalizzò l’attenzione mediatica e che fu cornice di uno degli avvenimenti che ancora oggi, ad oltre trent’anni di distanza, viene ricordato e celebrato: lo sbarco della nave Vlora e dei 20.000 albanesi che arrivati in Italia trovarono accoglienza e fratellanza. Dalla partita della solidarietà, disputata sul campo del Della Vittoria dove furono momentaneamente sistemati i profughi albanesi, alla notte di stelle che si svolse qualche mese prima (29 maggio) che vide protagonista l’astronave del San Nicola teatro della finale dell’allora Coppa dei Campioni tra la Stella Rossa di Belgrado e l’Olympique Marsiglia. Una sfida che chiuse un anno magico per Bari che era stata una delle città scelte per ospitare diverse partite del Mondiale 1990, tra cui la finalina tra Italia e Inghilterra.





Ma quando si pensa al 1991 non può non essere citato il drammatico incendio del Teatro Petruzzelli che gettò nel più totale sconforto una Bari che si ritrovò all'improvviso orfana del suo simbolo culturale per eccellenza. Massimiliano Ancona ripercorre così tante di quelle tappe che videro protagonista Bari, facendo tornare indietro nel tempo tutti coloro che le vissero in prima persona e che forse oggi hanno anche i capelli bianchi: è come se tutto d’un tratto prendessero la macchina del tempo e tornassero nel passato per vivere quei ricordi.





Ma non solo Bari. Ancora infatti analizza i principali eventi e fatti che scandirono anche a livello mondiale il 1991, per quello che può essere considerato a tutti gli effetti un sintetico ma al tempo stesso ricco manuale di storia contemporanea.