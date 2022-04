Bellomo (Lega): "Dotare 118 di postazioni necessarie a maggior afflusso estivo"

BARI - “Dotare il 118 delle postazioni necessarie per garantire un’estate di maggiore sicurezza per la nostra salute. La Regione Puglia rispetti quanto previsto dal suo stesso piano sanitario e faccia di tutto per raggiungere questo obiettivo. Non è concepibile, ad esempio, che nel Salento, preso d’assalto ogni anno dai turisti, vengano attivate soltanto 8 sedi, 3 in meno di quelle programmate. Sono certo, o quanto meno mi auguro, che l’ufficio di competenza dell’Asl svolgerà nel più breve tempo possibile la procedura necessaria. E’ fondamentale sapere in tempi rapidi qual è l’organico disponibile, capire se esistono carenze, intervenire, con adeguato personale e mezzi, per attivare tutte le unità di un servizio socialmente rilevante che, è bene ricordarlo e magari riflettere, non sarebbe garantito senza l’opera preziosissima delle associazioni di volontariato. Se, come sostengono gli esperti, l’affluenza nelle località di mare inizierà con largo anticipo rispetto al passato, è decisivo essere pronti a partire dai primi giorni di giugno. La buona politica è quella che sa prevedere, programmare e risolvere. Non serve delegare ai tecnici-politici o ai politici-tecnici se poi le cose non cambiano rispetto al passato”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.