BARI - A breve la Regione Puglia renderà disponibili risorse complessive di euro 3.753.400, a valere sul POR Puglia, per gli studenti pugliesi delle scuole secondarie di secondo grado. Grazie infatti alla grande attenzione del Presidente Emiliano riguardo all’istruzione dei giovani studenti pugliesi e all’impegno dell’assessore al ramo, Sebastiano Leo, sono stati riservati fondi all’iniziativa denominata “Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2021-2022” che consentirà ai nostri studenti delle scuole superiori di poter fruire di una borsa di studio dell'importo forfettario di 200 euro per quest'anno scolastico. Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Per l'anno scolastico venturo, 2022/2023, è altresì stato approvato un nuovo provvedimento per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti aventi diritto, con il riparto ai Comuni.