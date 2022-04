Fai Bari celebra la 'Settimana Blu' con una visita straordinaria al Porto

BARI - Sabato 9 Aprile, la Delegazione FAI di Bari, nell’ambito della ‘Settimana Blu’, celebra la giornata del mare e della cultura marinara, con una visita straordinaria al Porto di Bari.Il Contrammiraglio Michele Dammicco presenterà il Monumento ai ‘Caduti del 2 dicembre 1943’, eretto in memoria del violento bombardamento del Porto di Bari.Il Tenente Colonnello Tullio Arcangeli illustrerà la Centrale operativa della Capitaneria di Porto di Bari con le principali competenze: salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, tutela dell’ambiente marino e dei suoi ecosistemi e attività di vigilanza dell’intera filiera della pesca marittima.L’Ammiraglio Luigi Laricchia aprirà eccezionalmente agli amici del FAI la sede barese dell’Associazione Marinai d’Italia, con alcuni modelli storici di navi, una serie di strumenti nautici, una mostra sulla nave scuola marinaretti di Bari “Eridano” e la “Biblioteca del mare”.Interverrà l’artista Francesco Schiavulli con la curatrice Mirella Casamassima per presentare il video ‘La Passerella. Luogo Immaginario per camminare sul mare di Bari.’ sintesi di una Performance di Land Art per delineare un percorso alternativo, sul mare, da Torre a Mare al Teatro Margherita.: 333.6568513 – 347.826707