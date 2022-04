Bridgerton è una delle serie Netflix più viste di sempre

Già la prima stagione era stata seguitissima, ora anche la seconda è finita al primo posto dei contenuti Netflix più visti in tutto il mondo. Nella prima settimana gli utenti hanno guardato complessivamente più di 251 milioni di minuti degli episodi.Un dato straordinario, se si pensa che nella classifica al secondo posto si piazza la prima stagione della stessa serie ma con un distacco notevole, a 53 milioni di minuti. Al terzo posto, ma molto più distante, si trova invece lo show culinario Is It A Cake? con 26,5 milioni.La serie ha polverizzato il record precedente di visione nella prima settimana, che spettava a Inventing Anna, partito l'11 febbraio scorso, e guardato per 196 milioni di minuti nei primi sette giorni di diffusione.