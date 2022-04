Federica Pellegrini, l'addio al nubilato è a Polignano!

POLIGNANO A MARE (BA) - L'ex campionessa azzurra Federica Pellegrini è in Puglia con le sue damigelle, le amiche del cuore, anche loro nuotatrici (Alice Mizzau, Chiara Masini Luccetti, Sara Franceschi, Martina Carraro, Laura Letrari) e insieme provano l’abito del matrimonio in masseria. Fede ha annunciato il giorno del sì per agosto, ma la volata è già iniziata, ed è presto detto: addio al nubilato a Polignano.Le nozze anticipate di diversi mesi, il pancino sospetto, e ora la fretta di provare gli abiti alle damigelle e di concedersi una bella fuga con le amiche non prima di aver cenato nell'atmosfera incantata di Lama Monachile.Il matrimonio è fissato per la fine di agosto. La data precisa non è stata ancora svelata, ma sarà a Venezia, città d'origine di Federica. E proprio a Venezia il fidanzato Matteo Giunta le ha fatto la proposta, del tutto inattesa per la campionessa: "E' stato un momento che non dimenticherò mai - ha detto recentemente in un'intervista tv - Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo".Federica e le sue amiche hanno così deciso di condividere su Instagram gli scatti di una serata da ricordare, dopo tante vittorie in vasca...