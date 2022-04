Già fuori dal carcere le malviventi della Metropolitana fermate nei giorni scorsi: interviene Valerio Staffelli

COLOGNO MONZESE (MI) - Dopo i fermi dei giorni scorsi in seguito ai servizi di Striscia la notizia, diversi cittadini hanno segnalato al tg satirico il ritorno in azione delle borseggiatrici della metropolitana di Milano, evidentemente già rilasciate.Nella puntata in onda questa sera (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli prosegue allora la sua missione “antiborseggio” incontrando delle vecchie conoscenze, individuate già in diverse altre occasioni. Come accade quasi sempre, una volta scoperte le ladre cominciano a dare in escandescenza cercando di colpire l’inviato di Striscia e le sue “ragazze deterrente”. Fino all’arrivo della polizia, che blocca le borseggiatrici e – almeno per un giorno – mette fine grazie a Striscia alla loro giornata di “lavoro”.Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).