Il Lecce Primavera perde 1-0 fuori casa con l'Inter

Nel secondo tempo al 5’ il rumeno Razvan Pascalau del Lecce Primavera di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 12’ Lorenzo Peschetola dei nerazzurri di destro colpisce il palo. Sconfitta immeritata dei salentini. Il Lecce Primavera è quartultimo con 34 punti insieme al Verona. Nella trentunesima giornata i pugliesi giocheranno Domenica 24 Aprile alle 15 in casa col Pescara e dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. Il Pescara Primavera è ultimo a 12 punti.

- Nella trentesima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce perde 1-0 a Milano con l’ Inter. Nel primo tempo al 7’ il bulgaro Nikola Iliev dei nerazzurri con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 21’ Rob Nizet dei salentini nato in Gambia non concretizza una buona occasione. Al 34’ l’ Inter Primavera passa in vantaggio con l’estone Oliver Jurgens con una conclusione da fuori area.