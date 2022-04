Basket: il Trieste vince 84-72 in casa col Cremona

(via Allianz Pallacanestro Trieste fb)





Terzo quarto, Grazulis 46- 41 per i friulani. Juskevicius impatta per i lombardi, 50-50. Grazulis, 54-50 per i friulani. Banks, 59-55. Di nuovo Banks, il Trieste trionfa 63-56. Quarto quarto, Campogrande 69-56 per i friulani. Lever, 75-61. Davis, 79-67. Banks, il Trieste vince questo quarto e 84-72 tutta la partita. Migliori marcatori, nei friulani Grazulis 17 punti e Lever 14. Nei lombardi Juskevicius 24 punti e Cournooh 10.





Nella ventottesima giornata il Trieste giocherà Domenica 24 Aprile alle 18,30 fuori casa con l’ Happy Casa Brindisi.

Nella ventisettesima giornata di A/1 di basket maschile il Trieste vince 84-72 in casa col Cremona. Primo quarto, Banks 9-7 per i friulani. Grazulis, 14-13. Lever, 20-19. Konate, il Trieste prevale 26-24. Secondo quarto, Lever 31-26 per i friulani. Clark, 33-30. Banks, 39-35. Mian, il Trieste si impone di nuovo 41-39.