La maglia di Barella della Supercoppa all’asta per Inter Campus

APPIANO GENTILE - Da lunedì 11 aprile e fino a mercoledì 20 aprile una nuova asta online sarà disponibile alla pagina dedicata della piattaforma Charity Stars che da anni collabora con Inter Campus a favore dei suoi tanti progetti sociali in tutto il mondo. In questa occasione sarà possibile aggiudicarsi un premio veramente esclusivo, ossia la maglia di Nicolò Barella preparata per la finale di Supercoppa italiana e che ha visto i nerazzurri trionfare a San Siro il 12 gennaio 2022 contro la Juventus.

La divisa, autografata dal giocatore, è la particolare maglia sulla quale Socios.com ha sostituito il logo “$INTER Fan Token” sulla parte anteriore della maglia con un QR che permetteva ai tifosi di ascoltare "C'è Solo l'Inter" esattamente così come risuona allo stadio.

Il ricavato di questa asta andrà a favore del progetto in Polonia dove dal 2002 Inter Campus opera al fianco della Parrocchia e del Club Sportivo dello Jadwiga di Cracovia. Nel corso degli anni l’attività si è sviluppata ed allargata ai nuovi centri nell’Orfanotrofio di Kazimierz, e alle Scuole Speciali di Zamojski e Zakatek con l’obiettivo del supporto alla promozione sociale e all’integrazione di bambini orfani, abbandonati e con disabilità fisica e intellettiva.

Clicca per partecipare all'asta:

https://www.charitystars.com/product/maglia-barella-inter-preparata-supercoppa-2021-autografata-it