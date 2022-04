Lavoro, Ruggiero (M5S): “Proroga cassa integrazione dipendenti Baritech fino al 31/12”

“Mi sono sin da subito – continua – interessata della vertenza, ascoltando lavoratori e rappresentanze sindacali e sollecitando i ministeri competenti, anche attraverso un ordine del giorno approvato alla Camera la scorsa settimana, per sciogliere i nodi più urgenti. Come è noto, Baritech è un’azienda che negli ultimi anni ha avviato una riconversione dell’attività industriale nella produzione di mascherine per superare le difficoltà di mercato e tutelare i posti di lavoro. Con il rifinanziamento della cassa integrazione continuiamo a sostenere economicamente i dipendenti. Anche la Regione Puglia è chiamata a fare la sua parte in questo senso”, conclude la deputata.

ROMA – “La cassa integrazione per l’intero organico dei dipendenti della sede di Modugno della Baritech Operations Srl, in scadenza al 21 aprile, sarà rifinanziata fino alla fine di quest’anno. L’accordo è stato raggiunto ieri ad una riunione che si è svolta presso il ministero del Lavoro, alla presenza dei rappresentanti della società, sindacati e istituzioni locali”. Così la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S in commissione Affari sociali.