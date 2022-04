Covid, Bellomo (Lega): "Su ospedale in Fiera Levante Pd è partito del bipensiero"

BARI - “Il Pd in Puglia è ancora una volta il partito del bipensiero. Anche sul futuro dell’ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari il presidente Emiliano e il sindaco Decaro si esibiscono in un imbarazzante gioco delle parti a colpi di lettere e di ambiguità. Si vuole continuare a tenere in vita, come chiede il governatore, la struttura fino al 31 dicembre per le emergenze all’interno della Fiera? Decaro predisponga allora immediatamente gli atti amministrativi conseguenti e spieghi le ragioni di una simile scelta, che apparentemente non condivide, a chi vorrebbe invece ripristinare subito lo stato dei luoghi e teme per l’impatto che questa decisione potrebbe avere sullo svolgimento a settembre di un evento importante come la Fiera del Levante, non propriamente una festa patronale. Si preferisce, al contrario, smantellare quanto prima l’ospedale Covid in Fiera, come apparentemente vorrebbe il sindaco, sprecando ora o comunque a dicembre quasi venti milioni dei cittadini pugliesi? I signori della sinistra si assumano questa responsabilità, ci dicano quale strategia vogliono mettere in campo per il futuro della Fiera e spieghino per quale motivo non abbiano previsto in via preliminare quello che diventerebbe a tutti gli effetti un simbolo dello sperpero di denaro pubblico. Delle due, l’una. Tertium non datur, come dicevano i latini. Non si può continuare ad assistere a questo balletto di posizioni, che ha il solo obiettivo di giocare la partita contemporaneamente su più tavoli. Adottare rapidamente una vera, chiara e non equivocabile strategia comune è la prima forma di rispetto per i contribuenti e per i loro soldi. Governare significa programmare e non improvvisare. Anche solo le diverse parti di una medesima commedia”. Lo dichiara, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.