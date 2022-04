Monteiro torna con il nuovo singolo 'Nessuna è bella come te': ''Canto la bellezza interiore di ognuno di noi''

Un brano dalle sonorità pop americane e un viaggio alla scoperta della nostra bellezza interiore. E' questo ciò che racchiude "Nessuna è bella come te" (Tzunami Ent/Ingrooves/Universal/Curci/Saifam), il nuovo singolo del cantautore Monteiro.

Il brano, scritto dallo stesso artista assieme a Saverio Grandi (autore con oltre 300 brani all'attivo portati al successo da artisti italiani di fama internazionale), ha un ritmo coinvolgente con atmosfere moderne e pop.

Come si è evoluto il tuo percorso nella musica?

Sono sempre stato un divoratore seriale di musica. Sono passato da tutti i generi, anche dal metal quello più estremo. All'età di 6 anni, mia madre mi regalò una chitarra tutta bianca e un suo amico mi regalò il mio primo cd di Joe Satriani (Surfing with the Alien). Da quel giorno, decisi che la musica faceva parte di me ed ho iniziato a prendere lezioni di chitarra, poi un giorno sono finito in un gruppo e mancava il cantante.

Cosa rappresenta per te 'Nessuna è bella come te'?

E' una canzone a cui tengo molto. Parla di bellezza intesa come bellezza interiore, al di là dell'apparenza. Penso che la vera bellezza sia dentro ognuno di noi e non dipende da ciò che si indossa, che sia un rossetto, un vestito o un capo firmato. La bellezza è essere anche felici, e felici significa condividere la vita con chi ami.

Cos'è per te l'amore?

Non credo sia possibile definirlo. Ti fa stare bene, ma anche male. La vita stessa gira attorno all'amore. Nel singolo parlo di questo, bellezza interiore intesa come amore. Ho avuto un'infanzia un po' sofferta, con diverse mancanze, quando scrivo cerco di arrivare li nelle crepe del mio cuore.

Ci sarà un disco?

Certo. È già finito, ci ho messo tutta la vita intera per scriverlo. Spero esca il prima possibile perchè è veramente un bel disco e non lo dico perché l'ho fatto io!