Zelensky: Russia ha bombardato Kiev per umiliare Onu

(Agenzia Vista) Kiev, 29 aprile 2022 - "I bombardamenti russi a Mariupol non si sono fermati neanche mentre il segretario generale dell'ONU teneva negoziati a Mosca. E oggi, subito dopo la nostra discussione a Kiev, missili russi sono caduti in città. Questo dice molto sulla vera attitudine della Russia verso le istituzioni globali e sugli sforzi della leadership russa per umiliare l'ONU e tutto ciò che l'organizzazione rappresenta", le parole del Presidente ucraino Zelensky. /