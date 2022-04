Operaio muore precipitando da un'impalcatura a Roma

ROMA - Ennesima morte sul lavoro nella Capitale. La vittima, 52 anni, è caduta da doversi metri di altezza e i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio italiano è scivolato nell'intercapedine tra le mura e l'impalcatura dell'edificio su cui stava lavorando. In corso le indagini degli ispettori del lavoro della Asl per accertare eventuali irregolarità nel rispetto delle norme sulla sicurezza.