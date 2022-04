E' ufficiale: vedremo ancora Pattinson nel ruolo di Batman

LOS ANGELES - Il film diretto da Matt Reeves ha incassato 759 milioni di dollari in tutto il mondo e, ad ora, è la pellicola più vista del 2022. La saga proseguirà con un secondo che avrà, si dice, lo stesso cast del primo capitolo.Ritornerà anche Reeves alla regia, proseguendo dunque con estrema linearità il lavoro iniziato con il recente The Batman, che ha convinto un po' tutti tra critica e pubblico. Al momento però non è stata ancora comunicata una data ufficiale di uscita.