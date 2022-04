Primi morti a Shanghai per la nuova ondata di Covid

SHANGHAI - Torna a tremare la metropoli in lockdown, che ha denunciato ieri le prime vittime per l’attuale ondata di Covid.Tre cittadini non vaccinati, tutti anziani tra 89 e 91 con precedenti patologie, sono morti. Dal primo marzo sono almeno 372mila le persone di cui è stata rilevata la positività al Covid nei diversi cicli di tamponi che sono stati effettuati nella metropoli.I numeri dei nuovi contagi sono in calo, con 22.248 nuovi casi. In flessione decisa anche i nuovi casi sintomatici.Drastiche le misure della vicepremier Sun Chunlan, inviata da Pechino per gestire lo sforzo anti-Covid, che ha di fatto commissariato l’autorità locale ordinando la costruzione di più punti di quarantena Covid e a rafforzare i cicli diagnostici con tamponi sulla popolazione