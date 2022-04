Putin racconta una barzelletta sugli oligarchi: "Un oligarca va in rovina e dice alla moglie..."

(Agenzia Vista) - Mosca, 14 Aprile 2022 - La barzelletta raccontata da Putin a un convegno: "Un oligarca va in rovina e dice alla moglie: "Sai, dovremmo vendere tutto, le auto di lusso e comprare un’utilitaria". E lei: "Sì, sì, va bene". Lui continua: "Dovremmo anche lasciare le ville, la dacia e andare a vivere in periferia”. E la moglie: “Va bene, va bene”. L’oligarca chiede alla compagna: “Ma tu mi amerai ancora?” E lei replica: “Ti amerò certo, e mi mancherai tanto”. Questa la barzelletta di Vladimir Putin durante la riunione del Valdai International Discussion Club del 2017, tornata in auge dopo le sanzioni agli oligarchi causate dall'attacco in Ucraina. /