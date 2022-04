Putin a una bambina di Lugansk: "Scopo operazione è aiutare persone del Donbass"

(Agenzia Vista) Mosca, 20 aprile 2022 - "Innanzitutto grazie ancora per i testi. versi meraviglioso. Hai detto che molto è cambiato nella tua vita in 8 anni quando hai lasciato Lugansk. Sfortunatamente, sia a Lugansk che nella Repubblica popolare di Lugansk, molto è cambiato nel corso degli anni. Ma in peggio. Perché tutti questi 8 anni, bombardamenti, attacchi di artiglieria e ostilità sono continuati lì. E, naturalmente, è stato molto, molto difficile per le persone. La vita delle persone in Crimea e Sebastopoli si è sviluppata in modo diverso, questo è ovvio. È stata la tragedia avvenuta nel Donbass, anche nella Repubblica popolare di Lugansk, che ha costretto, semplicemente costretto la Russia a lanciare questa operazione militare, di cui tutti oggi sono ben consapevoli. Questo è esattamente quello che ho detto all'inizio. Lo scopo di questa operazione è aiutare le persone che vivono tra la nostra gente, che vivono nel Donbass, come te", così Putin risponde a una bambina originaria di Lugansk.