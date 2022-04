Qatar '22: Infantino (FIFA) dice basta alla guerra

"Basta con i conflitti armati". Nel quarantesimo giorno del conflitto russo-ucraino, da Doha, in occasione del sorteggio dei Gironi del Mondiale di Qatar '22, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha implorato il cessate il fuoco per la guerra in Ucraina e per tutte le altre guerre in corso nelle altre parti del mondo. Per il massimo dirigente del calcio mondiale, la competizione calcistica che si svolgerà da lunedì 21 novembre a domenica 18 dicembre 2022 in terra qatariota dovrà essere all'insegna della pace e dell'unità fra i popoli e le nazioni.