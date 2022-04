Redditi 2020: nella Bat penultima Trinitapoli, la più povera San Ferdinando

- Nella provincia Bat San Ferdinando di Puglia risulta la città più povera e il capoluogo più povero dell’intera regione. Reddito medio della città è di 12178 euro. È quanto emerge dalle statistiche elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze considerandole dichiarazioni fiscali sui redditi 2020.Al primo posto tra le città “Paperone” della Bat c’è Trani con 16.776 euro, segue Spinazzola con un reddito medio di 16318 euro, medaglia di bronzo per Barletta con un reddito medio di 15.347.Quarto gradino del podio per Bisceglie con un reddito medio di 15.245 euro, seguono, Margherita di Savoia con 15116 euro, Canosa di Puglia con 14045 euro, Minervino Murge con 13868 euro, Andria con 13.846 euro, Trinitapoli con 13532 euro e, per l’appunto, San Ferdinando di Puglia, fanalino di coda, con 12178 euro.