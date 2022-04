Serie B, calcio femminile: la Pink Bari perde 1-0 in casa col Como

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventunesima giornata di Serie B di Calcio Femminile la Pink Bari perde 1-0 a Bitetto con il Como Women. Per le lariane decisiva la rete realizzata al 15’ del primo tempo dall’estone Vlada Kubassova. La Pink Bari è quinta con 31 punti, a -8 dal Como Women seconda a 39 punti e a-12 dal Brescia Calcio Femminile prima con 43 punti.

Nella ventiduesima giornata Domenica 10 Aprile le pugliesi giocheranno alle 15 a Brescia e dovranno vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A. Le lombarde cercheranno un successo per consolidare la vetta. Nella ventunesima giornata il Brescia ha pareggiato 1-1 fuori casa con la Pro Sesto.