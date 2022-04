Tennis, Miami: trionfano Carlos Alcaraz e Iga Swiatek

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince il torneo di tennis di Miami in Florida. Supera in finale 7-5 6-4 il norvegese Casper Ruud. Con questo successo il diciottenne spagnolo è il più giovane tennista a vincere questo torneo. Scavalca il serbo Novak Djokovic che trionfò a Miami a 19 anni nel 2007.

Per Alcaraz è la prima vittoria nella sua carriera in un torneo Master 1000. Per Alcaraz terzo successo in un torneo ATP dopo quelli del 2021 a Umago in Croazia e del 2022 a Rio De Janeiro in Brasile. Tra le donne vince la polacca Iga Swiatek. Supera in finale 6-4 6-0 la giapponese Naomi Osaka. Per la polacca secondo titolo del 2022 dopo quello a Indian Wells in California.