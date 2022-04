(via Us Cremonese fb)

Nella trentacinquesima giornata di Serie B la Cremonese vince 3-1 allo “Zini” col Cosenza ed è prima con 66 punti. Resta in corsa per la promozione diretta in Serie A il Monza, terzo a 64 punti. I lombardi pareggiano 1-1 al “Brianteo” col Brescia. Il Benevento e il Pisa sono quarti con 63 punti. I campani travolgono 4-1 in trasferta il Pordenone, i toscani superano 3-1 all’”Arena Garibaldi” il Como. Decimo successo in trasferta per l’Ascoli. I marchigiani si impongono 1-0 al “Tardini” col Parma.

Il Frosinone pareggia 4-4 al “Liberati” con la Ternana e a 55 punti si conferma in zona play off. Il Perugia prevale 2-1 al “Menti” col Vicenza e si avvicina all’ottavo posto. L’Alessandria vince 2-1 al “Tombolato” col Cittadella e con 32 punti è in zona play out. Il Crotone pareggia 1-1 al “Mazza” con la Spal ed è penultimo a 22 punti. Il Pordenone ultimo con 17 punti retrocede in Serie C.