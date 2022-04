(via Pink Bari fb)

Nel recupero della tredicesima giornata di Serie B di Calcio Femminile la Pink Bari perde 2-1 a Bitetto con la Torres Women. Nel primo tempo al 10’ le sarde passano in vantaggio con Flavia Lombardo. Nel secondo tempo al 3’ raddoppiano con Flavia Lombardo. Al 39’ la Pink Bari segna con la greca Anastasia Spyridonidou.

Le pugliesi sono seste con 31 punti, a – 15 dal Brescia Femminile prima a 46 punti. Nella ventitreesima giornata la Pink Bari giocherà Domenica 24 Aprile alle 15 a Bitetto col Ravenna Women. Le pugliesi dovranno vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A. Le romagnole nel recupero della tredicesima giornata vincono 3-1 fuori casa con la Pro Sesto Femminile e sono penultime a 21 punti.