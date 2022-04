Serie C: il Monopoli gioca a Latina, il Foggia a Francavilla Fontana

(Pixabay)





Il Foggia sfiderà in trasferta al “Giovanni Paolo II” la Virtus Francavilla Fontana. I dauni dovranno vincere per confermarsi in zona play off, i biancazzurri non avranno alternative ai tre punti per avvicinarsi al terzo posto.





L’Andria cercherà di superare al “Degli Ulivi” il Monterosi per rimanere al quartultimo posto, importante per giocare in casa la partita di ritorno dei play out.

Nella trentasettesima giornata del Girone C di Serie C oggi alle 17, 30 il Monopoli giocherà al “Francioni” col Latina che non ha disputato la gara al “Massimino” per l’esclusione del Catania dal campionato. I biancoverdi pugliesi cercheranno un successo per puntare al quarto posto.