Tennis, Montecarlo: Sinner eliminato nei quarti di finale

Il bulgaro Grigor Dimitrov supera 6-4 3-6 7-6 il polacco Hubert Hurkacz. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina prevale 2-6 6-4 6-3 con l’americano Taylor Fritz. Il greco Stefanos Tsitsipas si impone 6-2 6-7 6-4 con l’argentino Diego Schwartzman.

- Nei quarti di finale del torneo di tennis di Montecarlo Jannik Sinner eliminato 5-7 6-3 7-6 dal tedesco Alexander Zverev. Il tennista altoatesino si oppone con i top spin e le demivolèe ma non basta per imporsi. Zverev si qualifica per la semifinale.