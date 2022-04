Serie C: restituiti due punti al Foggia, Satanelli sfidano l'Avellino

Il Monopoli sfiderà al “Veneziani” l’Andria e dovrà vincere per confermarsi al quinto posto. I biancazzurri sono sicuri di disputare i play out. La Virtus Francavilla Fontana giocherà al “Menti” con la Juve Stabia. I campani nella trentasettesima giornata hanno pareggiato 1-1 al “Viviani” col Potenza. I pugliesi cercheranno di prevalere per arrivare al sesto posto. Il Taranto affronterà al “Curcio” il Picerno. I lucani Sabato 16 Aprile hanno vinto 3-2 al “Torre” con la Paganese. Gli jonici già salvi dovranno ottenere un risultato positivo per concludere bene questo campionato.

Nella trentottesima e ultima giornata del Girone C di Serie C domani il Foggia ospiterà alle 17,30 allo “Zaccheria” l’ Avellino, reduce dalla vittoria 3-1 al “Partenio” con la Vibonese. Ai dauni sono stati restituiti due punti in classifica dalla Lega Pro dopo il ricorso per la penalizzazione subita per le inadempienze amministrative. Il Foggia è salito da 49 a 51 punti, ha raggiunto al settimo posto il Monterosi e si è qualificato ai play off. I pugliesi cercheranno un successo per puntare al sesto posto.