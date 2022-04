Teramo, trovato morto alpinista disperso in montagna

TERAMO - Il 34enne abruzzese Danilo Lesti, tenente degli Alpini in forza a Vipiteno, non dava più sue notizie da venerdi. Aveva annunciato a un amico l'intenzione di aprire una nuova via ferrata. Sarebbe scivolato lungo una parete rocciosa del Monte Piselli.A individuare il cadavere è stato il Soccorso alpino e speleologico abruzzese. Ancora da accertare le cause della caduta: Lesti sarebbe scivolato lungo la parete fino a finire alla base della roccia. A condurre le ricerche, oltre al Soccorso alpino e speleologico abruzzese, sono stati anche il Centro mobile di coordinamento arrivato dall'Umbria, la Guardia di finanza, il Nono Reggimento Alpini de L'Aquila e i vigili del fuoco di Teramo.