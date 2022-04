Trinitapoli, Ruggiero Capodivento segretario cittadino di Azione

Si è svolto a Trinitapoli il primo congresso cittadino di Azione la formazione politica di Carlo Calenda, promosso dal segretario provinciale Bat Nicola Colangelo.L'esito dei lavori ha portato all'elezione di Ruggiero Capodivento quale segretario, Nunzio D'Ambrosio vicesegretario e Cosimo Fortunato presidente. Il direttivo sarà inoltre composto da Riccardo De Pasquale, Nunzia Catanzaro, Maria Rosaria Capodivento, Michele Marino, Patrizia Fortunato, Maria Montanaro, Concetta Losapio, Massimo Cosenza, Angela Croce e Fedora Taglienti.«Con la designazione del direttivo del primo congresso entra nel vivo il progetto politico per Trinitapoli» ha commentato il segretario provinciale Colangelo. «L'entusiasmo degli eletti e dei numerosi iscritti si tradurrà in un'azione di effettivo rilancio della politica cittadina nell'interesse collettivo e per un buon governo».Il neo segretario Ruggiero Capodivento ha rimarcato: «Il commissariamento della nostra amata città ci condurrà fra 18 mesi alle amministrative.Chiediamo, pertanto, a tutti i cittadini di impegnarsi e di far parte di un percorso innovativo come quello intrapreso dal segretario nazionale Carlo Calenda che di sicuro porterà a Trinitapoli importanti sviluppi a breve termine in molti campi dalla cultura all'imprenditoria, dal sociale al turismo. Auspichiamo sempre nuovi iscritti e nuove idee da coltivare insieme».