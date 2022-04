Ucraina, Fico: "Cessate il fuoco immediato, l'obiettivo è la pace"

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2022 - "Siamo in un momento difficile per la nostra Europa e per il mondo, anche con le immagini terribili che arrivano dall'Ucraina dove si stanno perpetrando crimini di guerra che non avremmo mai voluto vedere, dobbiamo guardare a un futuro di pace. Dobbiamo riuscire a far terminare questa guerra con un cessate il fuoco immediato e partire con un negoziato, magari con una conferenza internazionale di pace attraverso la quale possa passare il futuro dell'Ucraina partendo dai diritti del popolo. Il nostro obiettivo finale è la pace e niente altro". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a Skopje dopo l'incontro bilaterale con l'omologo macedone Talat Xhaferi.