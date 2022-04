Ucraina: Gazprom annuncia stop a forniture a Polonia e Bulgaria

KIEV - Gazprom ha inviato una lettera alle principali sOcietà di distribuzione polacca e bulgara che annuncia la sospensione completa delle forniture di gas nei due Paesi a partire da mercoledi. Intantoha dichiarato di sperare ancora in una soluzione diplomatica, ma sono falliti, nella sostanza, i colloqui di ieri tra il segretario generale dell'Onue i vertici russi.Dopo un incontro con il ministro degli Esteriha parlato per un'ora con il presidente russo, che, all'ennesima richiesta di un cessate il fuoco, ha risposto che non ci sarà pace finchè Crimea e Donbass non torneranno alla Russia.Intanto sul fronte bellico si registra un attacco a un deposito di munizioni in Russia e un raid ucraino sull'isola dei Serpenti, dove Putin ha piazzato i suoi missili Stena-10, hanno segnato la guerra in Ucraina nelle ultime ore, dopo una giornata caratterizzata dall' aumento della tensione tra la Nato e Mosca e da scontri in Transnistria che fanno temere un allargamento del conflitto.