Ucraina: la Russia testa un nuovo missile intercontinentale

Usa: 'Una operazione di routine'

ROMA - Si chiama Satan Il o Sarmat ed è in grado di colpire obiettivi in Europa o negli Stati Uniti. Il test era programmato da tempo e non ha stupito il Pentagono. Nel frattempo il conflitto continua e la resistenza ucraina a Mariupol è in condizioni sempre più difficili.Secondo ilun piccolo convoglio di autobus con a bordo decine di civili ha lasciato Mariupol nell'ambito del corridoio umanitario concordato per oggi con la Russia, diretto verso le zone dell'Ucraina controllate dall'esercito di Kiev.I civili evacuati oggi dalle zone vicine all'acciaieria Azovstal sotto assedio sono 127, secondo le milizie di Donetsk. Un numero di gran lunga inferiore ai seimila tra donne, bambini e anziani che le autorità ucraine speravano di poter allontanare dalla città assediata, conferma il governatore di Donetsk,Alcuni media locali hanno riferito che alcuni dei punti di incontro per le evacuazioni sono stati colpiti da bombardamenti d'artiglieria.