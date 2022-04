Vaccini anti Covid: campagna Asl Bari raggiunge 3 milioni e 25.324 dosi somministrate

BARI - Report settimanale vaccini anticovid 08 Aprile 2022:La campagna vaccinale della ASL Bari ha raggiunto 3 milioni e 25.324 dosi somministrate, di cui 1 milione e 122.132 prime dosi, 1 milione e 85.236 seconde e 815.031 terze dosi, oltre a 2.925 quarte dosi.Le coperture vaccinali sono attestate su livelli ottimali sia rispetto ai residenti over 12 (94%) sia con riguardo al target dai 5 anni in poi (92%), fasce d’età entrambe vaccinate con doppia dose. E’ opportuno sottolineare che la vaccinazione anti-Covid, a partire dai 12 anni, prevede una schedula costituita da 3 dosi, tale da consentire la massima efficacia protettiva del vaccino. L’invito è ad effettuare la terza dose senza indugio a tutti coloro per i quali è prevista: si può tranquillamente accedere senza prenotazione negli hub vaccinali della ASL attivi oppure nelle farmacie, sparse su tutto il territorio, che garantiscono questo servizio gratuitamente.In ogni caso, l’86,3% dei residenti di Bari e provincia con età pari o superiore a 12 anni ha già provveduto a vaccinarsi con la dose “booster”, con una adesione particolarmente consistente nella fascia degli over 50 (92%) e un picco tra gli ultraottantenni (96%); margini di crescita permangono nella quota di popolazione più giovane, segnatamente i gruppi 12-19 anni (69% di copertura “booster”), 20-29 anni (79,5%) e 30-39 (81,4%).Nella Asl di Brindisi finora sono state somministrate in totale 928.869 dosi di vaccino anti Covid.In particolare, le prime dosi somministrate sono 342.132; le seconde dosi 331.524; le terze dosi 254.877. Le quarte dosi somministrate in provincia di Brindisi sono circa 336.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.370.696 dosi di cui 520.210 prime dosi, 499.674 seconde dosi, 350.662 terze dosi, 150 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.Sono 295.492 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.159 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Nella provincia Bat i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 330.793, quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 319.274 mentre quelli che hanno completato il primo ciclo con la terza dose sono 229.799. In tutta la provincia restano attivi gli hub di Andria e Barletta mentre nei comuni di Bisceglie, Canosa, Margherita, Minervino, San Ferdinando, Spinazzola e Trani le attività vaccinali proseguono negli ambulatori vaccinali dei Sisp (Servizi di Igiene e Sanità pubblica).Sono 1.783.769 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 649.522 prime dosi, 636.200 seconde dosi, 21.336 monodose, 476.711 terze dosi.Ha ricevuto la terza dose: il 52% nella fascia 12-19, il 54% nella fascia 20-29, il 55% nella fascia 30-39, il 61% nella fascia 40-49, il 64% nella fascia 50-59, il 74% nella fascia 60-69, il 78% nella fascia 70-79, il 77% nella fascia 80-89, il 56% degli over 90.A quota 41.258, tra prime e seconde dosi, le vaccinazioni pediatriche.Sono attivi il Pvp Museo Castromediano di Lecce e il Pvp di Gagliano con orari:Pvp Museo CastromedianoDal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.Pvp Gagliano del Capo - Pta di Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale):Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.L'accesso alla vaccinazione continua ad essere libero per prima, seconda e terza dose. Per le vaccinazioni pediatriche (fascia 5-11 anni) occorre rivolgersi al Pediatra di libera scelta che concorderà la vaccinazione con il Sisp territoriale.In Asl Taranto, nell'ultima settimana sino ad oggi la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 1.132 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 60 prime dosi; 293 seconde dosi; 761 richiami e 18 quarte dosi somministrate a pazienti fragilissimi.Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, negli hub vaccinali di Taranto e provincia sono state somministrate 394 presso il Palaricciardi di Taranto; 88 dosi a Ginosa; 87 dosi a Grottaglie; 71 dosi a Manduria; 74 dosi a Martina Franca; 109 dosi a Massafra. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 36 dosi nei propri ambulatori e 7 dosi a domicilio. Negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie 105 dosi e 161 dosi nelle farmacie abilitate.Per quel che riguarda il calendario di aperture della prossima settimana, l’hub di Ginosa cambia sede e si sposta al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, sarà aperto mercoledì 13 aprile dalle 9 alle 13; il centro vaccinale di Grottaglie operativo mercoledì 13 aprile dalle 9 alle 14; a Manduria, hub operativo giovedì 14 aprile dalle 9 alle 17; a Martina Franca, il centro vaccinale è aperto lunedì 11 aprile dalle 9 alle 14; il centro vaccinale di Massafra si trasferisce presso il Centro polivalente anziani in via Livatino e, unico nella provincia, sarà accessibile solo con prenotazione venerdì 15 aprile dalle 9 alle 13:30. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo lunedì 11 aprile, mercoledì 13 aprile e venerdì 15 aprile dalle 9 alle 14, mentre martedì 12 e giovedì 14 aprile sarà aperto dalle 9 alle 17 e, in questi due giorni, sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid).