A Bari la cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore

BARI - Nel pomeriggio di oggi, nel Salone degli Specchi della Prefettura di Bari, la cerimonia di consegna delle onorificenze ha avuto inizio con una esibizione canora del tenore Aldo Caputo che ha interpretato l’Inno Nazionale, accompagnato dalle note di un pianoforte.Il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ha ringraziato i partecipanti e coloro che hanno meritato le ambite onorificenze per la testimonianza offerta con la loro vita. In particolare sono state consegnate cinque Medaglie d’Onore, riservate ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nel lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra ed ai familiari dei deceduti.La Medaglia, quale riconoscimento simbolico per ricordare degnamente le sofferenze subite ed il coraggio dimostrato, è stata consegnata al nipote di Caprio Paolo, classe 1923, vivente, internato dal 1943 al 1945 in Potsdam, Falensee e ai familiari di Giacobelli Roberto, classe 1924, deceduto, internato dal 1943 al 1945 a Stalag III A e III D, Lopedote Giuseppe, classe 1916, deceduto, internato dal 1943 al 1945 in Stalag III B, Volza Antonio, classe 1921, deceduto, deportato dal 1943 al 1944, e di Lopriore Antonio, classe 1911, deceduto, internato dal 1943 al 1945. E’ stata inoltre consegnata l’onorificenza di Vittima del Terrorismo al 2° Capo Scelto della Marina Militare, Sig. Rizzi Natale, ferito in Afghanistan l’11 settembre 2011.La cerimonia è poi proseguita con la consegna dei diplomi per le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a diciannove cittadini dell’area metropolitana di Bari appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, come da unito elenco.Si tratta di onorificenze destinate a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.Alla manifestazione erano presenti le massime autorità del territorio.