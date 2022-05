Al via il 'Piccinni Charity Gala Bergamo'

Apertura della giornata con il Convegno Internazionale “PICCINNI. L’INNOVATORE.” Relatori: ADRIANO CIRILLO, SALVATORE DELL’ATTI, FABIO LAROVERE, PIERFRANCO MOLITERNI, INGRID SCHRAFFL.



Dalle ore 18.30

PICCINNI CHARITY GALA, cena di gala charity e concerto di arie liriche piccinniane.



Cerimonia di consegna del 40° PREMO PICCINNI al soprano CARMELA REMIGIO, con SEM CERRITELLI al pianoforte con il quale si esibirà in concerto con i talenti vincitori delle borse di studio.

BERGAMO - Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Stezzano, con la sponsorizzazione di Great Works S.r.l. ed il sostegno di Fondazione Credito Bergamasco.L’Evento, a cura del Fondo Niccolò Piccinni, apre ufficialmente il grande Progetto Internazionale Charity “PICCINNI PER I GENI DI DOMANI 2022-2024” ideato dall’attuale Presidente del Fondo MAXIMILIEN SEREN-PICCINNI regista ed ultimo discendente dell’Illustre compositore italiano del 700, considerato il padre dell’Opera Buffa.Il Presidente ha inoltre inteso, a suggello del fil rouge che unisce l’Opera con il Cinema, affidare a SANDRA MILO, icona del cinema italiano nel mondo, l’apertura del primo evento di ognuno di questi tre anni come madrina ed ospite d’onore.La composizione rivoluzionaria del grande compositore, che scardinò gli stilemi musicali del tempo, trova oggi la sua identificazione nel linguaggio della realtà aumentata, il canale digitale multimediale attraverso il quale, scaricando gratuitamente l’App ARIA THE AR PLATFORM sarà possibile vivere una esperienza immersiva nel mondo della cultura musicale rivoluzionaria di Niccolò Piccinni per l’intero triennio di eventi, grazie alla collaborazione dello studio milanese ALKANOIDS, creatore dell’applicazione e partner del Progetto.Il Fondo, nel segno della rinascita, ha accolto e promosso l’iniziativa dell’attuale presidente di donare in dotazione ad ogni borsa di studio una sorta di netiquette delle buone pratiche dell’web applicate al marketing 5.0, un corso online ideato e tenuto dalla giovane, ma già nota soprano, VIVIANA NEBULONI, riconosciuta opera-influencer, per insegnare ai futuri geni artistici di domani come strutturare al meglio la propria identità digitale per cogliere tutte le opportunità che il web offre.Il Premio, oggi alla sua 40esima Edizione, è uno storico e prestigioso riconoscimento attribuito annualmente ad eccellenze viventi che si sono distinte nel repertorio teatrale, operistico e musicale internazionale. Il Premio Piccinni è realizzato in argento 925 e riproduce la medaglia commemorativa coniata in bronzo e disegnata nel 1823 da CAQUÈ F. raffigurante l’effige del Maestro Nicolò Piccinni con il suo nome in latino. Tra le celebri personalità insignite nel corso degli anni annoveriamo FRANCO ZEFFIRELLI, JOAN SUTHERLAND, FRANCO CORELLI, NICOLAJ GHIAUROV, GEORGES PRÊTRE, MARCELLA POBBE, SYLVANO BUSSOTTI, INGE BORKH, CARLO BERGONZI, MADY MESPLÈ e RENZO ROSSELLINI.Ore 10.00