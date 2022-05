Foresio alla Regione: “Lanciamo i piani strategici territoriali del turismo e della cultura”

LECCE - L’assessore al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Lecce Paolo Foresio, intervenendo questa mattina al Museo Castromediano dove era in corso la prima tappa di “Puglia365 – Verso il nuovo Piano strategico”, organizzata dall’agenzia PugliaPromozione per illustrare la nuova strategia che, per la prima volta, unisce Turismo e Cultura, ha lanciato l’idea dei piani strategici territoriali.«Lecce è stata riconosciuta dalla Siae – dichiara Foresio – come la città che ha ospitato il maggior numero di spettacoli l’estate scorsa e di questo ringrazio la Regione Puglia e tutti gli operatori che producono arte e cultura con continuità. Come abbiamo visto all’ultima edizione della BIT di Milano, dove lo stand della Regione era il più frequentato, quando ci promuoviamo tutti insieme, la Puglia si accredita come una squadra molto forte. Per questo, secondo me, è il momento di lavorare sui piani strategici territoriali: la Puglia è una regione molto lunga, quindi occorre capire le esigenze che hanno i singoli territori. Non un libro dei sogni che non si realizzerà mai, ma azioni ben definite, risorse certe e tempi accettabili per realizzarle».