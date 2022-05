Basket, Happy Casa Brindisi: Mattia Udom potrebbe non essere confermato

(via Happy Casa fb)





Presto Udom si incontrerà con il tecnico Frank Vitucci, il direttore sportivo Simone Giofrè e il presidente Nando Marino per decidere una sua eventuale permanenza in Puglia. L’obiettivo della squadra sarà per il prossimo torneo la salvezza e cercare la qualificazione ai Play Off.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Mattia Udom potrebbe non essere confermato per la prossima stagione. Il cestista nelle ultime giornate del torneo che si è concluso Domenica 8 Maggio ha offerto un rendimento non sempre convincente. Udom ha avuto durante il campionato qualche problema fisico per l’ infortunio al gomito.